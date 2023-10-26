كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

هالاند يسجل في شباك يانج بويز

كسر إرلينج هالاند صيامه التهديفي في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وقاد هالاند مانشتسر سيتي للفوز على مضيفه يانج بويز بنتيجة 3-1 بعدما سجل ثنائية.

وسجل مانويل أكانجي وهالاند (هدفين) أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز إيليا ميشاك هدف أصحاب الأرض الوحيد.

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وبات أكانجي أول لاعب سويسري يسجل في ناد من سويسرا بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل حقق لايبزج 3 نقاط ثمينة بالفوز على ريد ستار الصربي بالنتيجة ذاتها.

وسجل ديفيد روام وتشافي سيمونز وداني أولمو أهداف لايبزج، فيما أحرز ماركو ستامينك هدف ريد ستار.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعدماحقق العلامة الكاملة في 3 مباريات، يليه لايبزج برصيد 6 نقاط، ثم يانج بويز وريد ستار بنقطة وحيدة.

التشكيل

قاد إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي الأساسي أمام يانج بويز.

فيما عاد إيدرسون مورايش لحراسة مرمى الفريق على حساب أورتيجا.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي عن طريق هالاند استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في اتجاة الزاوية اليمنى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وسدد جيريمي دوكو مجددا من داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة ولكن تصدى لها الحارس أنتوني راسيوبي بشكل رائع.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي عن طريق مانويل أكانجي في الدقيقة 48.

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وجاء رد أصحاب الأرض سريعا بعد تمريرة بينية من منتصف الملعب انفرد على أثرها ميشاك إيليا بالحارس إيدرسون ثم سدد الكرة لتمر من فوقه لداخل الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 52.

وأعاد هالاند التقدم لمانشستر سيتي بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح حصل عليها الضيوف بعد تدخل قوي على رودري في الدقيقة 65.

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وألغى حكم المباراة هدفا سجله جوليان ألفاريز بعد العودة لتقينة الفيديو التي أوضحت لمسة يد على جاك جريليش.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثالث بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أعلى الزاوية اليسرى داخل الشباك في الدقيقة 87.

مانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا هالاند
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