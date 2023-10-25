بسبب "خطاب كراهية" لدعم فلسطين.. الاتحاد الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

يوسف عطال - منتخب الجزائر

أعلنت اللجنة التأديبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف الجزائري يوسف عطال -27 عاما- لاعب نيس.

يوسف عطال

النادي : نيس

نيس

واتهمت اللجنة التأديبية للاتحاد الفرنسي، عطال بمعاداة السامية بسبب نشر خطاب كراهية -وفقا للبيان- ضد اليهود خلال دعمه لفلسطين.

ونشر عطال مقطع فيديو لداعية فلسطيني يُدعى محمود حسنات وأثناء الدعاء تمنى تدمير اليهود وأن نرى فيهم يوما أسود.

أخبار متعلقة:
الدوري الإفريقي - في ليلة دعم فلسطين.. الأهلي ينجو من الفرص المهدرة ويتخطى سيمبا هتافات من جمهور الأهلي تضامنا مع فلسطين ليعلم العالم عن القضية.. بالستينو التشيلي يحاضر لاعبيه حول تاريخ فلسطين ومعاناة غزة فتح الله يكشف سر استبدال كريم حافظ.. والرد على موقف بيراميدز من دعم فلسطين

وكشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن اللجنة التأديبية قررت إيقاف يوسف عطال لاعب نيس لمدة سبع مباريات بداية من 31 أكتوبر.

وبالتالي لن يظهر عطال مع نيس قبل 20 ديسمبر المقبل.

وأعلن نادي نيس الفرنسي في وقت سابق، إيقاف الجزائري يوسف عطال لاعب الفريق لحين إشعار آخر.

وكان كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، قد هدد اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

ويأتي ذلك بعد دعوات الجالية اليهودية في نيس لطرد اللاعب من النادي بسبب منشوره الذي وصفوه بالدعوة إلى الكراهية.

وأوضحت الجالية اليهودية أنه بالرغم من عدم الوصول إلى ترجمة دقيقة ولكنه خطابا يحض على الكراهية.

وشهدت الفترة الأخيرة دعم من اللاعبين العرب والمسلمين من الدوري الفرنسي للقضية الفلسطينية مثل كل من مصطفى محمد لاعب نانت والمغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز والأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه.

نيس الدوري الفرنسي يوسف عطال
نرشح لكم
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 28 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 39 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 47 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك