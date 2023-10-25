بسبب "خطاب كراهية" لدعم فلسطين.. الاتحاد الفرنسي يعلن إيقاف يوسف عطال

أعلنت اللجنة التأديبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف الجزائري يوسف عطال -27 عاما- لاعب نيس.

يوسف عطال النادي : نيس نيس

واتهمت اللجنة التأديبية للاتحاد الفرنسي، عطال بمعاداة السامية بسبب نشر خطاب كراهية -وفقا للبيان- ضد اليهود خلال دعمه لفلسطين.

ونشر عطال مقطع فيديو لداعية فلسطيني يُدعى محمود حسنات وأثناء الدعاء تمنى تدمير اليهود وأن نرى فيهم يوما أسود.

وكشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن اللجنة التأديبية قررت إيقاف يوسف عطال لاعب نيس لمدة سبع مباريات بداية من 31 أكتوبر.

وبالتالي لن يظهر عطال مع نيس قبل 20 ديسمبر المقبل.

وأعلن نادي نيس الفرنسي في وقت سابق، إيقاف الجزائري يوسف عطال لاعب الفريق لحين إشعار آخر.

وكان كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، قد هدد اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

ويأتي ذلك بعد دعوات الجالية اليهودية في نيس لطرد اللاعب من النادي بسبب منشوره الذي وصفوه بالدعوة إلى الكراهية.

وأوضحت الجالية اليهودية أنه بالرغم من عدم الوصول إلى ترجمة دقيقة ولكنه خطابا يحض على الكراهية.

وشهدت الفترة الأخيرة دعم من اللاعبين العرب والمسلمين من الدوري الفرنسي للقضية الفلسطينية مثل كل من مصطفى محمد لاعب نانت والمغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز والأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه.