دعما لأطفال غزة.. مزاد خيري على قميص طارق حامد

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر - طارق حامد

أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن تبرع طارق حامد لاعب ضمك السعودي ومنتخب مصر بقميصه مع المنتخب لصالح أطفال غزة.

طارق حامد

النادي : ضمك

ويبدأ المزاد الخيري على قميص طارق حامد بداية من 5 آلاف جنيه مصري.

وكشفت مؤسسة أبشر أن قيمة المزاد ستذهب لصالح أهل غزة عن طريق مساعدات طبية وغذائية وبطاطين.

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ويمكن لأي شخص المشاركة في المزاد عن طريق إرسال رسالة خاصة إلى المؤسسة.

ويتعرض قطاع غزة للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بداية من يوم 7 أكتوبر.

وانتقل طارق حامد من اتحاد جدة السعودي إلى ضمك خلال الموسم الجاري.

ولعب طارق حامد 6 مباريات هذا الموسم مع فريقه السعودي.

وخاض طارق حامد 56 مباراة دولية بقميص منتخب مصر بداية من مارس 2013.

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