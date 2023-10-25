دعما لأطفال غزة.. مزاد خيري على قميص طارق حامد

أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن تبرع طارق حامد لاعب ضمك السعودي ومنتخب مصر بقميصه مع المنتخب لصالح أطفال غزة.

طارق حامد النادي : ضمك

ويبدأ المزاد الخيري على قميص طارق حامد بداية من 5 آلاف جنيه مصري.

وكشفت مؤسسة أبشر أن قيمة المزاد ستذهب لصالح أهل غزة عن طريق مساعدات طبية وغذائية وبطاطين.

ويمكن لأي شخص المشاركة في المزاد عن طريق إرسال رسالة خاصة إلى المؤسسة.

ويتعرض قطاع غزة للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بداية من يوم 7 أكتوبر.

وانتقل طارق حامد من اتحاد جدة السعودي إلى ضمك خلال الموسم الجاري.

ولعب طارق حامد 6 مباريات هذا الموسم مع فريقه السعودي.

وخاض طارق حامد 56 مباراة دولية بقميص منتخب مصر بداية من مارس 2013.