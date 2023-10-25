كرة يد - رد هشام نصر على بيان الاتحاد الدولي بشأن قرار المحكمة الرياضية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

هشام نصر

رد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي على بيان الاتحاد الدولي بشأن موقفه من قرار المحكمة الرياضية.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام بداية من أبريل 2022.

وألغت المحكمة الرياضية قرار الاتحاد الدولي بشأن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق برئاسة هشام نصر.

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ونشر الاتحاد الدولي بيانا عبر صفحة الاتحاد المصري يفيد بعدم تأثير قرار المحكمة الدولية على القرار السابق بسبب التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي عقدت في نوفمبر 2021.

وجاء رد هشام نصر في بيان رسمي كالآتي:

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