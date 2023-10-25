كرة يد - رد هشام نصر على بيان الاتحاد الدولي بشأن قرار المحكمة الرياضية
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 22:43
كتب : FilGoal
رد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي على بيان الاتحاد الدولي بشأن موقفه من قرار المحكمة الرياضية.
واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام بداية من أبريل 2022.
وألغت المحكمة الرياضية قرار الاتحاد الدولي بشأن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق برئاسة هشام نصر.
ونشر الاتحاد الدولي بيانا عبر صفحة الاتحاد المصري يفيد بعدم تأثير قرار المحكمة الدولية على القرار السابق بسبب التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي عقدت في نوفمبر 2021.
وجاء رد هشام نصر في بيان رسمي كالآتي:
نرشح لكم
تأجيل موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في مصر يد - الاتحاد الدولي يكشف موقفه بعد قرار المحكمة الرياضية بإلغاء حل مجلس هشام نصر يد - الإمارات تعلن استضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك هشام نصر: هذا هو اختياري بين الزمالك واتحاد اليد.. وننتظر عودة الخطيب لتنسيق زيارة الأهلي كرة يد - المحكمة الرياضية تلغي قرار الاتحاد الدولي بإيقاف هشام نصر يد - دودو يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر "لا ننتظر التعاطف ولكن ليعرف الناس حقيقة من هو المجرم" رسالة علي زين إلى غزة كرة يد - للمرة الثانية.. إصابة أحمد هشام دودو بقطع في الرباط الصليبي