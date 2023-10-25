أوكوشا يوضح كيف يتعامل صلاح مع الضغوط للفوز بلقب أمم إفريقيا

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح بعد خسارة كأس أمم إفريقيا

كشف جاي جاي أوكوشا نجم منتخب نيجيريا السابق كيف يتعامل محمد صلاح مع الضغوط من أجل قيادة منتخب مصر للفوز بلقب أمم إفريقيا.

وسبق أن حقق أوكوشا اللقب مع النسور الخضر عام 1994، في المقابل خسر صلاح نهائي البطولة الإفريقية مرتين عامي 2017 و2023.

وقال أوكوشا عبر قناة بي إن سبورتس: "الضغط جزء من اللعبة، محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين الأفارقة، عليه أن يتعامل مع هذا الضغط وأن يكون على مستوى التطلعات، وهو يفعل هذا، ربما ما ينقصه فقط هو إحراز لقب مع المنتخب المصري".

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وأكمل "أتوقع منه أن يدرك أن الضغط طبيعي وهو من وضع نفسه في هذه المكانة العالية ومنح جماهيره الأمل ومن الطبيعي أن يتوقعوا منه جلب الكأس وقد كان قريبا للغاية من فعل هذا في النسخة الماضية، وأتوقع أنه تعلم الكثير قبل البطولة المقبلة ولكن يوجد أيضا لاعبون كبار آخرون يريدون الكأس ولا أحد سيمنحها لأي طرف، عليك أن تذهب بنفسك وتصنع الحدث".

وأتم "عليك أن تُظهر قدراتك كمحمد صلاح نجم مصر وإفريقيا وليفربول، عليك أن تقطع مسافة أطول من غيرك لتحقق ما تريد، ولا ننسى أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تأخرا بعض الزمن حتى فازا بألقاب مع بلديهما بعد أن فعلا كل شيء على مستوى الأندية، ربما الأمر مرتبط بالزمن كي يفوز صلاح بلقب مع مصر".

وشارك صلاح في أمم إفريقيا 3 مرات حتى الآن، في مشاركته الأولى خسر نهائي البطولة ضد الكاميرون في 2017، وودع الفراعنة نسخة 2019 والتي استضافتها مصر من ثمن النهائي ضد جنوب إفريقيا، وخسر منتخب مصر اللقب الثامن في النهائي بالخسارة بركلات الترجيح ضد السنغال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بأمم إفريقيا 2023 والتي تقام في كوت ديفوار وتضم المجموعة كل من: غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

محمد صلاح نيجيريا كأس أمم إفريقيا جاي جاي أوكوشا
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