انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - يانج بويز

يحل مانشستر سيتي ضيفا على يانج بويز ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مواجهة يانج بويز بدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام يانج بويز.

أخبار متعلقة:
انتهت دوري الأبطال - سان جيرمان (3) (0) ميلان.. ونيوكاسل (0) (1) دورتموند دعما لمصابي غزة.. بيع قميص الأهلي مقابل 350 ألف جنيه التشكيل – إيزاك يقود هجوم نيوكاسل.. ورويس أساسي مع دورتموند الكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام يانج بويز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق87 هالاند يسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية بالقدم اليسرى

ق73 ألفاريز يسجل الهدف الثالث لكن حكم المباراة يلغيه لوجود لمسة يد على رودري

ق67 إرلينج هالاند يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق53 إيليا ميشاك يسجل هدف التعادل لصالح يانج بويز من انفراد تام

ق48 الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي عن طريق مانويل أكانجي.

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق24 جيريمي دوكو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة ولكن تصدى لها الحارس أنتوني راسيوبي بشكل رائع.

ق23 هالاند استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في اتجاة الزاوية اليمنى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.
ق2 رأسية خطيرة من رودري تمر بجوار مرمى يانج بويز
انطلاق المباراة
مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا يانج بويز
نرشح لكم
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا مؤتمر بوكيتينو عن – ضم مهاجم جديد لتشيلسي.. وشيء يحتاجه الفريق
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 28 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 39 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 47 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 59 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك