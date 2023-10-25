انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على يانج بويز ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مواجهة يانج بويز بدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام يانج بويز.

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نهاية المباراة

ق87 هالاند يسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية بالقدم اليسرى

ق73 ألفاريز يسجل الهدف الثالث لكن حكم المباراة يلغيه لوجود لمسة يد على رودري

ق67 إرلينج هالاند يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق53 إيليا ميشاك يسجل هدف التعادل لصالح يانج بويز من انفراد تام

ق48 الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي عن طريق مانويل أكانجي.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق24 جيريمي دوكو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة ولكن تصدى لها الحارس أنتوني راسيوبي بشكل رائع.

ق23 هالاند استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في اتجاة الزاوية اليمنى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق2 رأسية خطيرة من رودري تمر بجوار مرمى يانج بويز

انطلاق المباراة