بالعلامة الكاملة.. برشلونة يهزم شاختار وينفرد بقمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا

واصل فريق برشلونة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وانفرد بصدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط.

وتغلب برشلونة على شاختار بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده 9 نقاط وبفارق ست نقاط عن شاختار وبورتو الذي سيواجه أنتويرب البلجيكي بعد قليل.

وسجل برشلونة هدفيه عن طريق فيران توريس وفيرمين لوبيز، بينما سجل جيورجي سوداكوف هدف شاختار الوحيد في الشوط الثاني.

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فيران توريس يمنح برشلونة الهدف الأول بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR"#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة pic.twitter.com/h4iYxDbTvv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2023

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وسيطر برشلونة على الكرة منذ بداية اللقاء مع إهدار العديد من الفرص أمام شاختار.

وبدأ تشافي المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بثلاثة تغييرات بمشاركة كل من رونالد أراوخو وماركوس ألونسو وفيرمين لوبيز.

وخرج جافي من قائمة فريق برشلونة أمام شاختار قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وباغت فيرمين لوبيز دفاعات شاختار في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية ولكن تألق حارس المرمى.

وسدد لوبيز في القائم الأيمن قبل أن ترتد ليسددها فيران توريس داخل شباك شاختار في الدقيقة 28 قبل أن يحتسب حكم اللقاء الهدف تسلل.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب هدف برشلونة.

وواصل برشلونة ضغطه ونجح فيرمين لوبيز في تسجيل هدفا محتسبا هذه المرة في الدقيقة 36.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا إذ واصل برشلونة سيطرته.

وسجل فيران توريس هدفا في الدقيقة 60 ولكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

وباغت جيورجي سوداكوف دفاعات برشلونة بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62 لصالح شاختار.

ولم يتراجع برشلونة وواصل ضغطه بحثا عن الهدف الثالث لقتل المباراة.

وسجل فيرمين لوبيز هدفا جديدا في الدقيقة 70 ولم يحتسب بداعي التسلل.

وخرج جواو فيليكس في الدقيقة 75 مع وجود انزعاجات عضلية وشارك الشاب مارك جويو بدلا منه.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار يوم 7 نوفمبر المقبل.