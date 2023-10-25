بالعلامة الكاملة.. برشلونة يهزم شاختار وينفرد بقمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا

واصل فريق برشلونة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وانفرد بصدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط.

وتغلب برشلونة على شاختار بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده 9 نقاط وبفارق ست نقاط عن شاختار وبورتو الذي سيواجه أنتويرب البلجيكي بعد قليل.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - لامين جمال أساسي ضمن ثلاث تغييرات أمام شاختار عشاء بين آخر 5 رؤساء لـ برشلونة لبحث طرق حل قضايا النادي أنشيلوتي: لا داعي للقلق بشأن بيلينجهام.. وأعرف من سيلعب ضد برشلونة مؤتمر فيران توريس: برشلونة هو النادي الأصعب لتلعب بصفوفه.. وتشافي يتواجد بجانبي دائما

وسجل برشلونة هدفيه عن طريق فيران توريس وفيرمين لوبيز، بينما سجل جيورجي سوداكوف هدف شاختار الوحيد في الشوط الثاني.

وسيطر برشلونة على الكرة منذ بداية اللقاء مع إهدار العديد من الفرص أمام شاختار.

وبدأ تشافي المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بثلاثة تغييرات بمشاركة كل من رونالد أراوخو وماركوس ألونسو وفيرمين لوبيز.

وخرج جافي من قائمة فريق برشلونة أمام شاختار قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وباغت فيرمين لوبيز دفاعات شاختار في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية ولكن تألق حارس المرمى.

وسدد لوبيز في القائم الأيمن قبل أن ترتد ليسددها فيران توريس داخل شباك شاختار في الدقيقة 28 قبل أن يحتسب حكم اللقاء الهدف تسلل.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب هدف برشلونة.

وواصل برشلونة ضغطه ونجح فيرمين لوبيز في تسجيل هدفا محتسبا هذه المرة في الدقيقة 36.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا إذ واصل برشلونة سيطرته.

وسجل فيران توريس هدفا في الدقيقة 60 ولكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

وباغت جيورجي سوداكوف دفاعات برشلونة بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62 لصالح شاختار.

ولم يتراجع برشلونة وواصل ضغطه بحثا عن الهدف الثالث لقتل المباراة.

وسجل فيرمين لوبيز هدفا جديدا في الدقيقة 70 ولم يحتسب بداعي التسلل.

وخرج جواو فيليكس في الدقيقة 75 مع وجود انزعاجات عضلية وشارك الشاب مارك جويو بدلا منه.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار يوم 7 نوفمبر المقبل.

برشلونة دوري أبطال أوروبا فيران توريس فيرمين لوبيز
نرشح لكم
بيب: هالاند سيسجل حتى آخر يوم في حياته مدرب نيوكاسل: لا نستحق الخسارة من دورتموند.. ونحتاج لنفض الغبار عن أنفسنا بيولي: لعبنا 60 دقيقة أفضل من باريس سان جيرمان سيلتيك يحصد نقطته الأولى أمام أتليتكو مدريد في تحدي جماهيره لدعم فلسطين باريس يُسقط ميلان بثلاثية ودورتموند ينتصر على نيوكاسل ويبعثر أوراق مجموعة الموت كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة انتهت دوري الأبطال - سان جيرمان (3) (0) ميلان.. ونيوكاسل (0) (1) دورتموند
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 28 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 39 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 47 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 59 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك