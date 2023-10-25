انتهت دوري الأبطال - سان جيرمان (3) (0) ميلان.. ونيوكاسل (0) (1) دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع ميلان، فيما يواجه نيوكاسل مع بوروسيا دورتموند.

ويتصدر نيوكاسل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ثم ميلان بنقطتين من تعادلين سلبيين، وأخيرا دورتموند بنقطة واحدة.

باريس سان جيرمان × ميلان

انتهت

ق 89: جووووول الثااااالث... لي كانجين يسجل الثالث بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 82: مبابي يسدد وماينيان يتصدى ثم القائم يمنع الثالث

ق 72: دوناروما يتألق ويتصدى لتسديدة لياو

ق 60: الثالث يضيع.. مبابي يسدد من داخل منطقة الجزاء بعد مرتدة سريعة والحارس يتصدى

ق 53: جوووول الثااااني.. كولو مواني يسجل من داخل منطقة بعد متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس

ق 51: بوليسيتش ينفرد بعد تمريرة طولية من ماينيان لكنه يمرر بدلا من أن يسدد وتسديدة جيرو ترتطم بالشباك الخارجية

ق 50: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف بداعي وجود خطأ في منتصف الملعب

ق 48: جوووول الثاااااني.. مرتدة سريعة وهدف لعثمان ديميبلي في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أوووول.. مبابي يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة على يمين مايك ماينان.

ق 30: تسديدة قوية من مبابي تمر بجوار القائم

ق 26: توغل من لياو وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 17: فرصة مهدرة لميلان.. ركلة حرة ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية

بداية اللقاء

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نيوكاسل × بوروسيا دورتموند

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول أوووول.. دورتموند يتقدم بتسديدة نيمتشا من داخل منطقة الجزاء

ق 15: خروج إيزاك مصابا ومشاركة كالوم ويلسون

ق 13: إصابة إيزاك ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

ق 11: حارس دورتموند يتصدى لتسديدة أنتوني جوردون

ق 10: نيك بوب حارس نيوكاسل يتألق على مرتين ويمنع الأول من أمام دونييل ماليين

بداية اللقاء

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