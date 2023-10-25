انتهت دوري الأبطال - سان جيرمان (3) (0) ميلان.. ونيوكاسل (0) (1) دورتموند

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بيير كالولو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع ميلان، فيما يواجه نيوكاسل مع بوروسيا دورتموند.

ويتصدر نيوكاسل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ثم ميلان بنقطتين من تعادلين سلبيين، وأخيرا دورتموند بنقطة واحدة.

باريس سان جيرمان × ميلان

أخبار متعلقة:
التشكيل – إيزاك يقود هجوم نيوكاسل.. ورويس أساسي مع دورتموند الكشف عن طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي تشكيل ليلة الأبطال – مبابي يقود هجوم باريس.. وماينان يعود لحراسة ميلان.. ومواجهة للأخوين تشكيل سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز.. وعودة إيدرسون

انتهت

ق 89: جووووول الثااااالث... لي كانجين يسجل الثالث بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 82: مبابي يسدد وماينيان يتصدى ثم القائم يمنع الثالث

ق 72: دوناروما يتألق ويتصدى لتسديدة لياو

ق 60: الثالث يضيع.. مبابي يسدد من داخل منطقة الجزاء بعد مرتدة سريعة والحارس يتصدى

ق 53: جوووول الثااااني.. كولو مواني يسجل من داخل منطقة بعد متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس

ق 51: بوليسيتش ينفرد بعد تمريرة طولية من ماينيان لكنه يمرر بدلا من أن يسدد وتسديدة جيرو ترتطم بالشباك الخارجية

ق 50: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف بداعي وجود خطأ في منتصف الملعب

ق 48: جوووول الثاااااني.. مرتدة سريعة وهدف لعثمان ديميبلي في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أوووول.. مبابي يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة على يمين مايك ماينان.

ق 30: تسديدة قوية من مبابي تمر بجوار القائم

ق 26: توغل من لياو وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 17: فرصة مهدرة لميلان.. ركلة حرة ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية

بداية اللقاء

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا

--

نيوكاسل × بوروسيا دورتموند

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول أوووول.. دورتموند يتقدم بتسديدة نيمتشا من داخل منطقة الجزاء

ق 15: خروج إيزاك مصابا ومشاركة كالوم ويلسون

ق 13: إصابة إيزاك ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

ق 11: حارس دورتموند يتصدى لتسديدة أنتوني جوردون

ق 10: نيك بوب حارس نيوكاسل يتألق على مرتين ويمنع الأول من أمام دونييل ماليين

بداية اللقاء

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا

ميلان نيوكاسل باريس سان جيرمان دورتموند
نرشح لكم
بيب: هالاند سيسجل حتى آخر يوم في حياته مدرب نيوكاسل: لا نستحق الخسارة من دورتموند.. ونحتاج لنفض الغبار عن أنفسنا بيولي: لعبنا 60 دقيقة أفضل من باريس سان جيرمان سيلتيك يحصد نقطته الأولى أمام أتليتكو مدريد في تحدي جماهيره لدعم فلسطين باريس يُسقط ميلان بثلاثية ودورتموند ينتصر على نيوكاسل ويبعثر أوراق مجموعة الموت كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة بالعلامة الكاملة.. برشلونة يهزم شاختار وينفرد بقمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 7 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف ساعة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك