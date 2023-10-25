انتهت دوري الأبطال - سان جيرمان (3) (0) ميلان.. ونيوكاسل (0) (1) دورتموند
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الخامسة، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع ميلان، فيما يواجه نيوكاسل مع بوروسيا دورتموند.
ويتصدر نيوكاسل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ثم ميلان بنقطتين من تعادلين سلبيين، وأخيرا دورتموند بنقطة واحدة.
باريس سان جيرمان × ميلان
انتهت
ق 89: جووووول الثااااالث... لي كانجين يسجل الثالث بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء
ق 82: مبابي يسدد وماينيان يتصدى ثم القائم يمنع الثالث
ق 72: دوناروما يتألق ويتصدى لتسديدة لياو
ق 60: الثالث يضيع.. مبابي يسدد من داخل منطقة الجزاء بعد مرتدة سريعة والحارس يتصدى
ق 53: جوووول الثااااني.. كولو مواني يسجل من داخل منطقة بعد متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس
ق 51: بوليسيتش ينفرد بعد تمريرة طولية من ماينيان لكنه يمرر بدلا من أن يسدد وتسديدة جيرو ترتطم بالشباك الخارجية
ق 50: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف بداعي وجود خطأ في منتصف الملعب
ق 48: جوووول الثاااااني.. مرتدة سريعة وهدف لعثمان ديميبلي في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
مبابي يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان | #ميلان pic.twitter.com/IjPYYYuBcP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2023
ق 32: جوووول أوووول.. مبابي يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة على يمين مايك ماينان.
ق 30: تسديدة قوية من مبابي تمر بجوار القائم
ق 26: توغل من لياو وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم
ق 17: فرصة مهدرة لميلان.. ركلة حرة ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية
بداية اللقاء
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نيوكاسل × بوروسيا دورتموند
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
فيليكس نميشا يفتتح التسجيل لدورتموند#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/ZGnFOedeP4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2023
ق 45: جووول أوووول.. دورتموند يتقدم بتسديدة نيمتشا من داخل منطقة الجزاء
ق 15: خروج إيزاك مصابا ومشاركة كالوم ويلسون
ق 13: إصابة إيزاك ونزول الطاقم الطبي لعلاجه
ق 11: حارس دورتموند يتصدى لتسديدة أنتوني جوردون
ق 10: نيك بوب حارس نيوكاسل يتألق على مرتين ويمنع الأول من أمام دونييل ماليين
بداية اللقاء
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