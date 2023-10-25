دعما لمصابي غزة.. بيع قميص الأهلي مقابل 350 ألف جنيه

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

قميص الأهلي الموقع من كل اللاعبين

أعلنت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال عن انتهاء المزاد الخيري على قميص فريق الأهلي الموقع من جميع اللاعبين لصالح علاج المصابين في غزة.

وكشفت مؤسسة مرسال عن بيع قميص الأهلي مقابل 350 ألف جنيه مصري.

ويذهب ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وانتهى المزاد في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويتعرض قطاع غزة للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بداية من يوم 7 أكتوبر.

وبدأ المزاد بمبلغ قيمته ألفين جنيه وارتفع إلى 10 آلاف في ربع ساعة حتى وصل إلى 350 ألف جنيه.

وسبق للاعبي الأهلي إعلان دعمهم وتضامنهم مع غزة وآخرها في مواجهتي سيمبا بالدوري الإفريقي.

وأعلنت مؤسسة مرسال من قبل عن بيع قميص أحمد زيزو نجم نادي الزمالك لصالح علاج المصابين في غزة مقابل 4 آلاف دولار أي ما يوازي 123 ألف و600 جنيها.

الأهلي مؤسسة مرسال مصابي غزة
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