التشكيل – إيزاك يقود هجوم نيوكاسل.. ورويس أساسي مع دورتموند

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

نيوكاسل

يقود ألكساندر إيزاك هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، فيما يبدأ المخضرم ماركو رويس كأساسي مع الفريق الألماني.

أعلن إيدي هاو، وإيدين تيرزيك مدربا نيوكاسل وبوروسيا دورتموند مدربا نيوكاسل وبوروسيا دورتموند، مدربا الفريقين، تشكيليهما للمواجهة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويلعب نيوكاسل مع بوروسيا دورتموند بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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التشكيل شهد تواجد كيران تريبيير كأساسي مع نيوكاسل، فيما يقود إيزاك الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ إيمري تشان بجانب مارسيل سابيتزر في وسط ملعب دورتموند، فيما يقود نيكلاس فولكروج الهجوم.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حارس: نيك بوب.

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار – جمال لاسيلاس – دان بيرن.

الوسط: برونو جيماريش – جويلينتون – ساين لونجستاف.

الهجوم: ميجيل ألميرون – ألكساندر إيزاك – أنتوني جوردون.

من جهة أخرى، جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حارس: جريجور كوبيل.

الفاع: ماريوس وولف – ماتس هوميلز – نيكو شلوتيربرك – رامي بن سبعيني.

الوسط: إيمري تشان – مارسيل سابيتزر – فيليكس نميشا.

الهجوم: ماركو رويس – نيكلاس فولكروج – دونييل مالين.

نيوكاسل يحتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا برصيد أربع نقاط، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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