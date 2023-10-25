تشكيل سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز.. وعودة إيدرسون
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 21:01
كتب : FilGoal
يقود إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مواجهة يانج بويز بدوري أبطال أوروبا.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على يانج بويز ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وعاد إيدرسون مورايس لحراسة مرمى مانشستر سيتي على حساب أورتيجا الذي لعب مباراة حامل لقب الدوري الإنجليزي أمام برايتون.
وجاء تشكيل سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
خط الدفاع: ناثان أكي - مانويل أكانجي - روبن دياش
خط الوسط: ريكو لويس - رودري - ماتيو كوفاسيتش - جاك جريليش
خط الهجوم: جيرمي دوكو - إرلينج هالاند - ماتيوس نونيز
البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو - كايل ووكر - يوشكو جفارديول - كالفن فيليبس - جوليان ألفاريز - فيل فودين - يبرناردو سيلفا
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