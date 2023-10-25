الدرجة الثانية - هلال مطروح يقبل استقالة أبو العينين شحاتة
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 20:40
كتب : رضا السنباطي
وافق مجلس إدارة نادى الهلال بمطروح الناشط بدوري القسم الثاني "ب"على قبول استقالة أبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق.
وتقدم أبو العنين شحاتة باستقالته عقب خسارة الفريق اليوم أمام مركز شباب كوم حمادة 1-0 في الجولة الثالثة.
ويعقد مجلس إدارة نادي الهلال بمطروح اجتماعا من أجل تحديد المدير الفني الجديد.
وقاد أبو العنين شحاتة نادي الهلال بمطروح خلال 3 مباريات بالموسم الحالي، تعادل في مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أي انتصار.
ويحتل الهلال بمطروح المركز التاسع في المجموعة السادسة بدوري القسم الثاني "ب" برصيد نقطة نقطة وحيدة
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