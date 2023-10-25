اسكواش - طارق مؤمن يواجه فارس دسوقي في نصف نهائي بطولة قطر

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

طارق مؤمن - اسكواش

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة قطر للاسكواش والمقامة حتى مساء الجمعة.

وتعتبر بطولة قطر من فئة البطولات البرونزية وهي أقل قوة من بطولة قطر كلاسيك المعروفة والتي تعتبر من البطولات الكبرى.

وحسم فارس دسوقي تأهله بعد الفوز على اللاعب المجري بلازس فاركاس بثلاثة أشواط دون مقابل.

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بينما طارق مؤمن المصنف الأول في البطولة قد حول تأخره إلى فوز على الألماني رافائيل كاندرا.

وتغلب مؤمن على اللاعب الألماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويصطدم الثنائي المصري ببعضهما البعض في تمام الخامسة من مساء غدا الخميس ضمن منافسات نصف النهائي.

بينما المباراة الأخرى ستكون بين القطري عبد الله التميمي والفرنسي فيكتور كروين.

ويقام النهائي مساء الجمعة بين المتأهلين من المباراتين.

اسكواش بطولة قطر طارق مؤمن فارس دسوقي
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