مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول حقيقة العرض السعودي لضم مابولولو

كشف مصدر من الاتحاد السكندري حقيقة دخول أحد الأندية السعودية في مفاوضات بشأن ضم مابولولو هداف الفريق.

وترددت أنباء عن رغبة نادي الأخدود السعودي في ضم المهاجم الأنجولي.

وقال مصدر من نادي الاتحاد لـ في الجول: "لا صحة لمفاوضات نادي الأخدود بشأن التعاقد مع مابولولو".

وأوضح "لم نتلق أي اتصالات رسمية ولا شفهية من النادي السعودي بشأن مابولولو واللاعب من العناصر الأساسية في صفوف الفريق".

مابولولو غاب عن مباراة فريقه ضد بلدية المحلة التي انتهت 2-2 في الجولة الرابعة من الدوري بسبب الإصابة.

وسجل مابولولو أربعة أهداف في كل المباريات التي خاضهم مع الفريق السكندري خلال الموسم الجاري من الدوري.