مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول حقيقة العرض السعودي لضم مابولولو

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 19:10

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

كشف مصدر من الاتحاد السكندري حقيقة دخول أحد الأندية السعودية في مفاوضات بشأن ضم مابولولو هداف الفريق.

وترددت أنباء عن رغبة نادي الأخدود السعودي في ضم المهاجم الأنجولي.

وقال مصدر من نادي الاتحاد لـ في الجول: "لا صحة لمفاوضات نادي الأخدود بشأن التعاقد مع مابولولو".

أخبار متعلقة:
مدرب صنداونز: ارتكبت أخطاء في حياتي أكثر مما فعله مافالا.. وتقبلنا اعتذار سيرينو الدوري الإفريقي - نفاد تذاكر مباراة الترجي ومازيمبي عطية الله: عازمون على الفوز بلقب الدوري الإفريقي بيلد: جوارديولا يرغب في ضم جمال موسيالا.. وليفربول يترقب

وأوضح "لم نتلق أي اتصالات رسمية ولا شفهية من النادي السعودي بشأن مابولولو واللاعب من العناصر الأساسية في صفوف الفريق".

مابولولو غاب عن مباراة فريقه ضد بلدية المحلة التي انتهت 2-2 في الجولة الرابعة من الدوري بسبب الإصابة.

وسجل مابولولو أربعة أهداف في كل المباريات التي خاضهم مع الفريق السكندري خلال الموسم الجاري من الدوري.

الاتحاد السكندري مابولولو
نرشح لكم
للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم هدف الهلال.. أوسيمين: أفضل الدوري الأمريكي على السعودي رسالة مشفرة.. هل يعود دي خيا إلى مانشستر يونايتد؟ محمد شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك فتح الله: هذا موقف بيراميدز من فكرة ضم حمدي فتحي وكيل فتوح يكشف موعد بدء مفاوضات التجديد لـ الزمالك وحقيقة اتصالات الأهلي.. وأولوية اللاعب مصدر من الوكرة يكشف لـ في الجول حقيقة استهداف عبد القادر لن يذهب إلى أي مكان.. برايتون يجدد تعاقد ميتوما
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 2 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 59 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك