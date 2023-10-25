تشكيل برشلونة - لامين جمال أساسي ضمن ثلاث تغييرات أمام شاختار

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

أجرى تشافي هيرنانديز ثلاث تغييرات في تشكيل برشلونة الأساسي أمام شاختار ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق شاختار ضمن منافسات الجولة الثالثة بحثا عن العلامة الكاملة بعد الفوز بأول جولتين أمام كل من أنتويرب وبورتو.

وبدأ برشلونة بالثلاثي رونالد أراوخو وماركوس ألونسو ولامين جمال.

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ويجلس كل من أندرياس كريستينسن وأليخاندرو بالدي على مقاعد البدلاء بينما يغيب جافي عن قائمة الفريق.

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالتالي:

حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين جمال – فيران توريس – جواو فيليكس.

وحقق شاختار الفوز في مباراته الأخيرة أمام أنتويرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة لتحقيق العلامة الكاملة عقب نهاية الدور الأول من دور المجموعات.

برشلونة دوري أبطال أوروبا شاختار
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