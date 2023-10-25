محمد شريف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم شريف لنادي الخليج بداية الوسم الجاري قادما من صفوف الأهلي.

وقال شريف عبر موقع "سبورت 24" السعودي: "مفاوضات الزمالك؟ انضممت لنادي الخليج منذ 3 أشهر فقط ولأفكر في العودة إلى مصر. لم يتحدث معي أحد بشكل شخصي عن هذا الأمر".

وأضاف "الدوري السعودى واحد من أقوى الدوريات في العالم حاليا. لا أبحث عن التسجيل عن الأهداف بقدر ما أبحث عن تحقيق الفريق للانتصارات".

وعن ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034: "السعودية تشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات وترشحها لاستضافة كأس العالم 2034 يُشرف الوطن العربي".

نادي الخليج يتواجد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

ولعب المهاجم صاحب الـ 27 عاما 9 مباريات مع الخليج وسجل هدفا وصنع آخر.

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