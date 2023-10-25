أودينيزي يعيد مدربه السابق

أعلن نادي أودينيزي تعيين مدربه السابق جابرييل تشيوفي كمدير فني للفريق.

قبل ساعات، أعلن النادي إقالة مدربه أندريا سوتيل بسبب سوء النتائج.

تشيوفي درب أودينيزي في موسم 2021-2022، وعاد لتدريب الفريق بعد أكثر من عام.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي أودينيزي أن يعلن عن تعيين جابرييلي تشيوفي كمدرب جديد للفريق الأول".

ووقع تشيوفي عقدا يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2024 مع خيار التمديد لموسم آخر".

سيتولى تشيوفي تدريبات أودينيزي بداية من يوم الأربعاء.

ومن المقرر تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام يوم الخميس.

ولم يحقق أودينيزي النتائج المرجوة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع سوتيل، إذ يحتل الفريق المركز 18 في جدول الكالتشيو.

وذكر النادي في بيان: "نعلن إعفاء أندريا سوتيل من مهمته كمدير فني للفريق".

وأضاف البيان "نود أن نشكر سوتيل على كل الأوقات الجيدة التي قضيناها معا خلال مسيرته معنا".

لاعب أودينيزي السابق تولى تدريب الفريق في يونيو 2022. وقاده لإنهاء الموسم الماضي في المركز الـ12.

لكنه تراجع كثيرا هذا الموسم، فالفريق لم يحقق أي فوز، إذ خسر 3 مباريات وتعادل في 6.

بشكل عام، قاد أندريا فريق أودينيزي في 50 مباراة.

وحقق الفوز في 13 مباراة فقط، مقابل 19 تعادلا و18 خسارة.

video:1