تأجيل موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في مصر

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 16:28

كتب : أحمد الخولي

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أعلن عمرو صلاح أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية لمدة 24 ساعة.

ومن المفترض أن تقام البطولة في مصر خلال الفترة ما بين 18 إلى 28 يناير المقبل ولكن الاتحاد الإفريقي وافق على تأجيل موعدها لمدة يوم.

وجاء التأجيل لتعارض موعد الافتتاح مع اليوم الذي ستقام فيه مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

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وقال صلاح في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد: " "تأجيل موعد الافتتاح جاء بطلب من مصر بسبب تزامن يوم 18 يناير مع إقامة مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتابع " "القرار تم بعد التنسيق بين الاتحاد المصري والشركة المتحدة للرياضة خلال الاجتماعات التي دارت خلال الأيام الماضية، تجنبا لتضارب مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة القدم مع مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في البطولتين الكبيرتين".

وكان عمرو صلاح قد أعلن عن تعديل موعد إجراء مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية بالتنسيق بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لتقام يوم 15 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها يوم 21 من الشهر نفسه.

وأوضح صلاح أن التنسيق تم خلال جلسة بحضور محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وهشام زايد المدير التجاري للمتحدة للرياضة، حيث جرت مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاق على رعاية بطولة كأس الأمم الافريقية والاستعداد لمراسم القرعة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للرجال، التي تستضيفها مصر في يناير المقبل، ويتأهل الفائز بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كرة يد كأس الأمم الإفريقية
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