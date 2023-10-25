غياب رمضان وتواجد السعيد.. 21 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 15:32

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

وقرر المدير الفني سفر الفريق بالقائمة المختارة صباح الخميس لبرج العرب للدخول في معسكر مغلق هناك ويخوض التدريب الأخير في برج العرب، حتى موعد مواجهة النادي المصري.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد 4 جولات. بينما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

الدوري المصري المصري بيراميدز
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