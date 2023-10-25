دعما لمصابي غزة.. قميص الأهلي الموقع من اللاعبين يصل سعره إلى 220 ألف جنيه

وصل سعر قميص فريق كرة القدم في الأهلي الموقع من كل لاعبي الفريق إلى 220 ألف جنيه في المزاد على بيعه والتبرع بالمبلغ لمصابي غزة.

وأعلنت هبة راشد المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية تبرع لاعبي الأهلي بقميص موقع من جميع اللاعبين لصالح علاج المصابين في غزة.

وأشارت هبة إلى أن ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ المزاد بمبلغ قيمته ألفين جنيه وارتفع إلى 10 آلاف في ربع ساعة.

ووصل سعر قميص لاعبي الأهلي حتى الآن إلى 220 ألف جنيه مصري.

وينتهي المزاد على قميص الأهلي بتوقيع جميع اللاعبين اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

ويتعرض قطاع غزة لصف شديد بداية من 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق للاعبي الأهلي إعلان دعمهم وتضامنهم مع غزة وآخرها في مواجهتي سيمبا بالدوري الإفريقي.