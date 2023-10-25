أودينيزي يطيح بمدربه

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

لاعبو أودينيزي يحتفلون بهدف ساندي لوفريتش أمام إنتر

أعلن نادي أودينيزي إقالة مدربه أندريا سوتيل بسبب سوء النتائج.

ولم يحقق أودينيزي النتائج المرجوة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز 18 في جدول الكالتشيو.

وذكر النادي في بيان: "نعلن إعفاء أندريا سوتيل من مهمته كمدير فني للفريق".

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وأضاف البيان "نود أن نشكر سوتيل على كل الأوقات الجيدة التي قضيناها معا خلال مسيرته معنا".

لاعب أودينيزي السابق تولى تدريب الفريق في يونيو 2022. وقاده لإنهاء الموسم الماضي في المركز الـ12.

لكنه تراجع كثيرا هذا الموسم، فالفريق لم يحقق أي فوز، إذ خسر 3 مباريات وتعادل في 6.

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بشكل عام، قاد أندريا فريق أودينيزي في 50 مباراة.

وحقق الفوز في 13 مباراة فقط، مقابل 19 تعادلا و18 خسارة.

وتشير تقارير إلى أن إدارة النادي تدرس تعيين جابرييلي تشيوفي الذي درب أودينيزي في موسم 2021-2022.

أودينيزي أندريا سوتيل
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