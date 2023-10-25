دوري المحترفين – حصاد الجولة الخامسة.. تخطي الـ 100 هدف و3 فرق بلا هزيمة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 14:41

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

فريقان يظلان بدون هزيمة في حصاد الجولة الخامسة من دوري المحترفين المصري أو دوري القسم الثاني أ.

وأقيمت 10 مباريات بالجولة الخامسة من دوري المحترفين انتهت 5 منهم بفوز صاحب الأرض ومباراتين بفوز الفريق الضيف مع 3 تعادلات.

وشهدت الجولة تسجيل 22 هدفا منهم 9 في الشوط الأول و13 في الشوط الثاني.

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وتخطت البطولة حاجز الـ 100 هدف وتمكن مصطفى سلطان لاعب بتروجت من تسجيل الهدف رقم 100 في البطولة بمرمى مصر للمقاصة.

وخلال الجولة تمكن النصر للتعدين والنجوم من تحقيق انتصارهما الأول على حساب طنطا ولافيينا.

ويتبقى فقط مكادي ومصر للمقاصة كالفريقين الوحيدين الذين لم يحققا أي فوز حتى الآن.

كما يظل مكادي أيضا برفقة حرس الحدود وغزل المحلة بدون أي هزيمة حتى الآن.

وشهدت الجولة إهدار 3 ركلات جزاء وتسجيل ركلتين.

ويتصدر بتروجت جدول الترتيب حتى الآن برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن فزل المحلة صاحب المركز الثاني.

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