تصفيات كأس العالم - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

حدد منتخب مصر موعد مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال محمد غرابة مدير المنتخب إن المباراة تم تحديد موعدها يوم 16 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

بينما ينتظر منتخب مصر تحديد موعد المباراة الثانية ضد سيراليون وكذلك مكان المواجهة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 13 نوفمبر ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

وكان حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على منتخب مصر كشف في وقت سابق أن المغرب هي الأقرب لاستضافة مباراة سيراليون ضد مصر في التصفيات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وجيبوتي.