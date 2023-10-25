تصفيات كأس العالم - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 14:24

كتب : أحمد الخولي

شعار منتخب مصر - اتحاد الكرة

حدد منتخب مصر موعد مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال محمد غرابة مدير المنتخب إن المباراة تم تحديد موعدها يوم 16 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

بينما ينتظر منتخب مصر تحديد موعد المباراة الثانية ضد سيراليون وكذلك مكان المواجهة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أخبار متعلقة:
في ظهور لاعبي مصر.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 13 نوفمبر ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

وكان حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على منتخب مصر كشف في وقت سابق أن المغرب هي الأقرب لاستضافة مباراة سيراليون ضد مصر في التصفيات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وجيبوتي.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي
نرشح لكم
منتخب أمريكا يعتذر عن عدم مواجهة مصر الأولمبي في نوفمبر منتخب الشباب يجري مرانه على فترتين.. وميكالي يوجه كلمة للاعبين تصفيات كأس العالم 2026 - سيراليون تستضيف منتخب مصر في ليبيريا.. وموعد المباراة رئيس استاد القاهرة: تأجيل صيانة الملعب بسبب الأهلي ومنتخب مصر تصنيف فيفا - مركز منتخب مصر دون تغيير.. وتقدم للبرتغال وهبوط كرواتيا أوكوشا يوضح كيف يتعامل صلاح مع الضغوط للفوز بلقب أمم إفريقيا منتخب الشباب يختبر 50 لاعبا جديدا أيمن عبد العزيز: هناك حلول في المنتخب حال غياب صلاح.. وأي لاعب يمكنه الانضمام
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 11 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) كريستال بالاس.. إيقاع منخفض من الفريقين ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك