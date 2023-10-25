عشاء بين آخر 5 رؤساء لـ برشلونة لبحث طرق حل قضايا النادي

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة عن إقامة حفل عشاء غير رسمي بين آخر 5 رؤساء للنادي.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الرئيس الحالي للنادي خوان لابورتا، اجتمع في حفل عشاء غير رسمي أمس الثلاثاء مع آخر 4 رؤساء للنادي.

واجتمع كل من خوان لابورتا وجوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل وإنريك رينا وخوان جاسبارت في حفل العشاء غير الرسمي.

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وجاء العشاء باقتراح من خوان جاسبارت من أجل تعزيز موقف النادي وتحقيق التماسك بين الأعضاء.

وخلال العشاء قدم رؤساء برشلونة الخمسة الاقتراحات وتوصلوا في النهاية إلى توافق الآراء بشأن بعض القضايا المتعلقة بالنادي.

والهدف من الاجتماع هو دعم مصالح النادي خاصة فيما يتعلق بالهجوم المتكرر على النادي في الفترة الأخيرة وفقا لما ذكره بيان برشلونة الرسمي.

ودخل نادي برشلونة في عدة أزمات خلال الشهور الماضية أبرزها قضية نيجريرا المتعلقة باتهام النادي بتقديم الرشاوي للحكام في الدوري الإسباني خلال أكثر من 10 سنوات ماضية.

ويلعب برشلونة اليوم الأربعاء ضد شاختار دونستيك الأوكراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني
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