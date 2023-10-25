Gaming - بتواجد بيلينجهام وجريزمان.. الإعلان عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإسباني من EAFC

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

EA FC

أعلنت شركة EA عن أسماء المرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإسباني.

وتقدم EA جائزة لاعب الشهر من بين 5 اختيارات ويتم صنع بطاقة مطورة بشكل مخصوص للاعب الذي يقع عليه الاختيار.

ويمكن الحصول على البطاقة المطورة واستخدامها في المباريات عن طريق تحدي بناء الفريق” SBC” في طور Ultimate team بلعبة EAFC 24.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة لشهر أكتوبر كالتالي:

- جواو فيليكس (برشلونة)

- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد)

- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- إيسكو (ريال بيتيس)

- أليكس جارسيا (جيرونا).

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز ما قدمه كل لاعب خلال شهر أكتوبر حتى الآن.

جود بيلينجهام

لعب: 251 دقيقة.

سجل: 3 أهداف.

صنع: هدفا واحد.

إسكو

لعب: 266 دقيقة.

لم يسجل.

صنع: هدفا واحدا.

جواو فيليكس

لعب: 274 دقيقة.

لم يسجل.

صنع: هدفا واحدا.

أنطوان جريزمان

لعب: 280 دقيقة.

سجل: 4 أهداف.

لم يصنع.

أليكس جارسيا

لعب: 310 دقيقة.

سجل: هدفا واحد.

صنع: 2.

ويتم اختيار الفائز بالجائزة عن طريق تصويت الجماهير.

يمكنك التصويت للاعب الأفضل في الشهر من هنا

ريال مدريد أنطوان جريزمان جواو فيليكس جود بيلينجهام EA FC
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