ماجواير: ما فعله أونانا أمام كوبنهاجن أكبر من مجرد ركلة جزاء

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

يرى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن التصدي الذي قام به زميله أندري أونانا لركلة جزاء حاسمة أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا أكبر من مجرد تصدي لركلة جزاء.

ماجواير سجل هدف اللقاء الوحيد، قبل أن يتصدى أونانا لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماجواير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الشوط الأول لم يكن جيدا بما فيه الكفاية. لقد تحدثنا عن ذلك بين الشوطين وكان الشوط الثاني أفضل بكثير. كان يجب أن نسجل 3 أو 4 أو 5 أهداف بعدد الفرص التي سنحت لنا".

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وأضاف "لقد كانت كرة مذهلة من كريستيان إريكسن. كان الأمر يتعلق فقط بالتمريرة، مما جعل من السهل بالنسبة لي أن أسجل من رأسية".

وتابع "لقد كان شعورا رائعا أن أسجل أمام مدرج سترتفورد إند في دوري أبطال أوروبا. لقد كانت لحظة كبيرة بالنسبة لي، ولكن الأهم من ذلك أنها لحظة كبيرة للفريق".

وواصل "أنت تعلم أنه إذا لم تسجل، فيمكن أن تتاح لهم فرصة واحدة. لم أصدق عندما احتسب الحكم ركلة الجزاء. لا أعتقد أن سكوت مكتوميناي لمس لاعب كوبنهاجن. لكنه كان تصديا رائعا، ولحظة كبيرة لحارس مرمى كبير وهو يستحق ذلك".

وأكمل "حينما تلعب لهذا النادي، تكون هناك لحظات صعود وهبوط، وعندما تفوز تكون على قمة العالم، وعندما تخسر تكون هناك أزمة ويكون ذلك دائما خطأ من شخص ما. أونانا يتمتع بشخصية كبيرة وسيعتاد على ذلك".

وأتم "أونانا سيكون لاعبا مؤثرا مع مانشستر يونايتد. أعلم أنها لحظة كبيرة بالنسبة له. وهي ليست مجرد ركلة جزاء تصدى لها. إنه إنقاذ عظيم. أنا سعيد حقا من أجله”.

وتعرض أونانا لانتقادات واسعة في أسابيعه الأولى مع الشياطين الحمر بسبب بعض الأخطاء الفادحة.

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