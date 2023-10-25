الكشف عن موعد بطولة السوبر الإسباني في السعودية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الجديد.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة ستقام البطولة في السعودية بمشاركة 4 فرق.

وتبدأ البطولة يوم 10يناير بمواجهة ريال مديد ضد أتليتكو مدريد في نصف النهائي.

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وتقام مباراة نصف النهائي الأخرى في برشلونة وأوساسونا يوم 11 يناير.

المباراة النهائية ستجمع بين الفائم من المباراتين يوم 14 يناير المقبل.

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطل الدوري الإسباني، بينما يشارك ريال مدريد بصفته بطل كأس ملك إسبانيا.

ويتواجد أوساسونا كوصيف لكأس ملك إسبانيا بينما تأهل أتليتكو بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.

ويحمل برشلونة لقب البطولة بعد ان فاز بالنسخة الأخيرة على ريال مدريد في النهائي.

ريال مدريد أتليتكو مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني أوساسونا
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