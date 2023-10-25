دوري NBA - دينفر حامل اللقب يهزم ليكرز في ليلة الافتتاح.. ودورانت يهزم كيري

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

كيفين دورانت - ستيفن كيري

فاز فريق دينفر ناجيتس حامل لقب دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2023-2024.

وتسلم فريق دينفر ناجيتس خواتم بطولة الموسم الماضي قبل انطلاق المباراة التي انتهت بنتيجة 119-107 لرفاق نيكولا يوكيتش.

وشهدت المباراة تألق نيكولا يوكيتش نجم دينفر الذي سجل 29 نقطة، وأكمل 13 متابعة و11 تمريرة مساعدة.

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ومن جانب ليكرز كان ليبرون جيمس أفضل المسجلين بـ21 نقطة، و8 متابعات و5 تمريرات مساعدة.

وفي المباراة الثانية لليوم الافتتاحي لموسم NBA فاز فينيكس صنز على مضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 108-104.

وشهدت المواجهة تكريم كيفين دورانت نجم فينيكس صنز في ملعب جولدن ستيت، وذلك لما قدمه سابقا مع الفريق قبل الرحيل منذ عدة سنوات.

وسجل ديفين بوكر نجم صنز في المباراة 32 نقطة وأكمل 6 متابعات و8 تمريرات مساعدة.

على الجانب الآخر كان ستيفن كيري أفضل مسجل في جولدن ستيت بـ27 نقطة، و5 متابعات.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ستيفن كيري
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