تأكد غياب قائد الهلال عن الكلاسيكو السعودي.. ونجم أهلي جدة يسابق الزمن

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

سلمان الفرج

يسابق الفرنسي آلان سانت ماكسيمان لاعب أهلي جدة الزمن قبل مباراة الكلاسيكو السعودي أمام الهلال.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الهلال ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن سانت ماكسيمان يخضع لجلستين علاجيتين يوميا، صباحية ومسائية، للحاق بالمواجهة.

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النجم الفرنسي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه الماضية أمام الوحدة بالدوري.

ويعاني الجناح من تورم حول المفصل، ويحاول الجهاز الطبي في النادي تخفيفه قدر المستطاع.

في الجانب الآخر، خرج الدولي السعودي سلمان الفرج قائد فريق الهلال من حسابات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قبل مباراة الأهلي.

وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

من المرجح أن يغيب الفرج عن المباريات التي تلي الكلاسيكو، سواء في الدوري ودوري أبطال آسيا.

وأصيب الفرج خلال مشاركته في اللقاء الودي للمنتخب السعودي أمام مالي، في فترة التوقف الدولي.

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