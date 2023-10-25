مدافع سيتي: نستهدف التتويج بكل بطولة ممكنة هذا الموسم

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند ومانويل أكانجي - مانشستر سيتي وريال مدريد

يستهدف مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي تكرار إنجاز الموسم الماضي بتحقيق الثلاثية التاريخية.

الدولي السويسري أسهم في حصد سيتي لثلاثية الموسم الماضي، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في موسمه الأول بإنجلترا.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أريد المنافسة على كل البطولات مرة أخرى هذا الموسم والفوز بكل ما هو ممكن".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: لا داعي للقلق بشأن بيلينجهام.. وأعرف من سيلعب ضد برشلونة مواعيد مباريات الأربعاء 25 أكتوبر - ميلان ضد باريس.. وبرشلونة يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا مهاجم إيطاليا: كدت أن أعتزل بسبب مرض ابنتي أونانا بعد تصديه لركلة جزاء كوبنهاجن: لست بطلا بل ماجواير.. وليس لدي شك في قدرتنا على التأهل

وأضاف "لسوء الحظ لا يمكننا الفوز بكأس رابطة المحترفين التي خرجنا منها، ولكني أتمنى أن نتمكن من القتال من أجل كل البطولات الأخرى، ونأمل أن نحصد المزيد من الألقاب هذا الموسم".

وتابع "أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد حقا، نعم لم نفز بالدرع الخيرية، ولكن بعد ذلك كان لدينا سلسلة طويلة من الانتصارات ثم خسرنا 3 مباريات، قبل أن نعود لطريق الانتصارات".

سيتي الذي يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا يستعد لمواجهة يانج بويز السويسري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات يوم الأربعاء.

وأوضح أكانجي "رافائيل فيكي دربني لفترة وجيزة في بازل خلال موسم 2017/18، لقد كان مدربا جيدا حقا ولكنه تطور أكثر".

وأكمل "لقد كان في الولايات المتحدة وعاد الآن إلى سويسرا ويقوم بعمل جيد مع يانج بويز".

وأتم "فريق يانج بويز يلعب بطريقة مميزة ويتحلى بالشجاعة، لكننا جئنا إلى سويسرا من أجل حصد النقاط الـ3".

مانشستر سيتي مانويل أكانجي
نرشح لكم
بيب: هالاند سيسجل حتى آخر يوم في حياته مدرب نيوكاسل: لا نستحق الخسارة من دورتموند.. ونحتاج لنفض الغبار عن أنفسنا بيولي: لعبنا 60 دقيقة أفضل من باريس سان جيرمان سيلتيك يحصد نقطته الأولى أمام أتليتكو مدريد في تحدي جماهيره لدعم فلسطين باريس يُسقط ميلان بثلاثية ودورتموند ينتصر على نيوكاسل ويبعثر أوراق مجموعة الموت كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة بالعلامة الكاملة.. برشلونة يهزم شاختار وينفرد بقمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 6 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف ساعة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك