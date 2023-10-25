مدافع سيتي: نستهدف التتويج بكل بطولة ممكنة هذا الموسم

يستهدف مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي تكرار إنجاز الموسم الماضي بتحقيق الثلاثية التاريخية.

الدولي السويسري أسهم في حصد سيتي لثلاثية الموسم الماضي، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في موسمه الأول بإنجلترا.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أريد المنافسة على كل البطولات مرة أخرى هذا الموسم والفوز بكل ما هو ممكن".

وأضاف "لسوء الحظ لا يمكننا الفوز بكأس رابطة المحترفين التي خرجنا منها، ولكني أتمنى أن نتمكن من القتال من أجل كل البطولات الأخرى، ونأمل أن نحصد المزيد من الألقاب هذا الموسم".

وتابع "أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد حقا، نعم لم نفز بالدرع الخيرية، ولكن بعد ذلك كان لدينا سلسلة طويلة من الانتصارات ثم خسرنا 3 مباريات، قبل أن نعود لطريق الانتصارات".

سيتي الذي يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا يستعد لمواجهة يانج بويز السويسري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات يوم الأربعاء.

وأوضح أكانجي "رافائيل فيكي دربني لفترة وجيزة في بازل خلال موسم 2017/18، لقد كان مدربا جيدا حقا ولكنه تطور أكثر".

وأكمل "لقد كان في الولايات المتحدة وعاد الآن إلى سويسرا ويقوم بعمل جيد مع يانج بويز".

وأتم "فريق يانج بويز يلعب بطريقة مميزة ويتحلى بالشجاعة، لكننا جئنا إلى سويسرا من أجل حصد النقاط الـ3".

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