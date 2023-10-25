فتح الله: هذا موقف بيراميدز من فكرة ضم حمدي فتحي

كشف محمود فتح الله المدرب العام لـ بيراميدز عن موقف ناديه من فكرة ضم حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ومنتخب مصر، والأهلي السابق.

حمدي فتحي النادي : الوكرة بيراميدز

وبسؤال فتح الله عن فكرة ضم اللاعب رد قائلا: "لا نختلف على أن حمدي فتحي لاعب غير عادي ومهم، ولكن فريق بيراميدز في الوقت حالي من الناحية الفنية يمتلك قائمة مميزة جدا وأبرمنا صفقات قوية وحافظنا على نجومنا".

وأضاف عبر قناة إم بي سي مصر: "قائمة بيراميدز هذا الموسم قوية جدا وممتلئة باللاعبين المميزين ومن الطبيعي ألا يشارك بعض اللاعبين".

وأكمل "لا يوجد أي أفكار عن إعارة يوسف أسامة أو سيف جعفر، الموسم لا يزال طويلا والكثير من اللاعبين لم يلعبوا حتى الآن وبالتأكيد الكل سيحصل على فرصة".

وأتم تصريحاته "سيف جعفر ويوسف أسامة أمامهما مستقبل كبير ومن اللاعبين المهمين بالنسبة لنادي بيراميدز، وأي لاعب مستمر مع الفريق وأي لاعب انضم جديد للفريق نثق فيه بلا حدود، ولكن المشاركة في المباريات وجهة نظر فنية بحتة".

وانضم حمدي فتحي بداية الموسم الجاري من الأهلي إلى الوكرة القطري.

ومع الوكرة القطري لعب حمدي فتحي 5 مباريات سجل خلالها هدفا.