رودريجو: أريد أن أشكر المدرب على دعمه رغم شعوره بالغضب

قدم رودريجو جوس لاعب ريال مدريد الشكر لكارلو أنشيلوتي مدربه بالفريق على دعمه الدائم خلال الفترة الماضية والتي غاب فيها عن التهديف.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز على سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال رودريجو عبر شبكة موفيستار عقب المباراة: "أريد أن أشكر المدرب الذي وثق في دائما، كنت أشعر بغضبه قليلا لأنني لم أكن أسجل لكنه كان يدعمني ويحفزني وأنا شاكر جدا له وهو يعرف أنني أحبه".

وتابع "كنت أريد أن أسجل جدا ولكن اعتقد إنني مررت بفترة من سوء الحظ، لقد حاولت التسجيل بكل الطرق ولم أنجح وخضت مباريات جيدة بدون التسجيل والجيد في كرة القدم هو إنني سجلت اليوم بدون أن ألعب مباراة جيدة ولكن أنا سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز".

وأضاف "التسجيل في دوري أبطال أوروبا دائما ما كان له مذاق خاص وهي بطولة خاصة بالنسبة لي وأنا سعيد بالفوز ويجب أن نستمر في ذلك".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا بالفوز في أول 3 مباريات.

وعاد رودريجو للتسجيل بعد أن غاب منذ أن سجل في مرمى أتلتيك بلباو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ووصل رودريجو لهدفه الـ 16 بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.