رودريجو: أريد أن أشكر المدرب على دعمه رغم شعوره بالغضب

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد ضد براجا

قدم رودريجو جوس لاعب ريال مدريد الشكر لكارلو أنشيلوتي مدربه بالفريق على دعمه الدائم خلال الفترة الماضية والتي غاب فيها عن التهديف.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز على سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال رودريجو عبر شبكة موفيستار عقب المباراة: "أريد أن أشكر المدرب الذي وثق في دائما، كنت أشعر بغضبه قليلا لأنني لم أكن أسجل لكنه كان يدعمني ويحفزني وأنا شاكر جدا له وهو يعرف أنني أحبه".

أخبار متعلقة:
أحمد سليمان: أتمنى انضمام رمضان صبحي لـ الزمالك.. وسنجدد تعاقد شيكابالا أسامة نبيه: يوسف يحتاج للوقت مع بيراميدز.. وغير ندمان على رحيله من الزمالك مهاجم إيطاليا: كدت أن أعتزل بسبب مرض ابنتي مواعيد مباريات الأربعاء 25 أكتوبر - ميلان ضد باريس.. وبرشلونة يواجه شاختار في دوري أبطال أوروبا

وتابع "كنت أريد أن أسجل جدا ولكن اعتقد إنني مررت بفترة من سوء الحظ، لقد حاولت التسجيل بكل الطرق ولم أنجح وخضت مباريات جيدة بدون التسجيل والجيد في كرة القدم هو إنني سجلت اليوم بدون أن ألعب مباراة جيدة ولكن أنا سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز".

وأضاف "التسجيل في دوري أبطال أوروبا دائما ما كان له مذاق خاص وهي بطولة خاصة بالنسبة لي وأنا سعيد بالفوز ويجب أن نستمر في ذلك".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا بالفوز في أول 3 مباريات.

وعاد رودريجو للتسجيل بعد أن غاب منذ أن سجل في مرمى أتلتيك بلباو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ووصل رودريجو لهدفه الـ 16 بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا رودريجو
نرشح لكم
بيب: هالاند سيسجل حتى آخر يوم في حياته مدرب نيوكاسل: لا نستحق الخسارة من دورتموند.. ونحتاج لنفض الغبار عن أنفسنا بيولي: لعبنا 60 دقيقة أفضل من باريس سان جيرمان سيلتيك يحصد نقطته الأولى أمام أتليتكو مدريد في تحدي جماهيره لدعم فلسطين باريس يُسقط ميلان بثلاثية ودورتموند ينتصر على نيوكاسل ويبعثر أوراق مجموعة الموت كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة بالعلامة الكاملة.. برشلونة يهزم شاختار وينفرد بقمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 6 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف ساعة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك