أسامة نبيه: يوسف يحتاج للوقت مع بيراميدز.. وغير ندمان على رحيله من الزمالك

يرى أسامة نبيه مدرب الزمالك السابق والمدير الفني السابق للمريخ السوداني أن نجله يوسف يحتاج للوقت من أجل المشاركة بشكل أكبر مع بيراميدز.

وقال أسامة نبيه عبر قناة إم بي سي: "يوسف يحتاج للوقت من أجل زيادة معدل مشاركته مع بيراميدز في المباريات، فهو ينافس لاعبين كبار مثل مصطفى فتحي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل".

وأضاف "ليس من المنطقي أن يبدأ يوسف أسامة المباريات بشكل أساسي مع بيراميدز في الوقت الحالي خاصة أنه انضم حديثا للفريق".

وواصل "لا أشعر بالندم لانتقال يوسف أسامة من الزمالك إلى بيراميدز، فهو لاعب يبحث عن مصلحته ويحاول تثبيت أقدامه مع فريقه الجديد".

وانضم يوسف أسامة لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

ولعب يوسف أسامة مع بيراميدز 3 مباريات في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، ولم يبدأ بشكل أساسي حتى الآن في أي لقاء.