أحمد سليمان: أتمنى انضمام رمضان صبحي لـ الزمالك.. وسنجدد تعاقد شيكابالا

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة دقيقة لموقف النادي من إيقاف القيد للعمل على حل هذه الأزمة في أسرع وقت.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال أحمد سليمان عبر قناة الحياة: "سندرس موقف الزمالك من العقوبات المستحقة عليه جيدا وسنعمل على تسديدها من أجل حل أزمة إيقاف القيد".

وبسؤاله عن لاعب يتمنى ضمه إلى الزمالك رد قائلا: "رمضان صبحي إذا كان لن يعود إلى بيته في النادي الأهلي وأرى أن هذا الأمر صعب، وإذا جاء للزمالك سيستمتع باللعب أمام جمهوره".

وأكمل "سيتم تجديد تعاقد شيكابالا، هو قائد الفريق ويقدم مستوى مميز وأوسوريو يثق فيه ويشركه في المباريات حتى نهايتها".

وواصل "سنعمل أيضا على ملف غرامة كهربا لأن الزمالك يحتاج للأموال مثلما عليه غرامات يسعى لدفعها".

وأتم تصريحاته "ملف القضايا الخارجية سأتولى مسؤوليته أنا وكذلك عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة".