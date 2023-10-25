مهاجم إيطاليا: كدت أن أعتزل بسبب مرض ابنتي

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كابوتو

كشف فرانشيسكو كابوتو مهاجم نادي إمبولي عن اقترابه من اتخاذ قرار باعتزال كرة القدم في وقت سابق بسبب مرض ابنته.

وسجل كابوتو أول أهدافه بالموسم الحالي في المباراة الماضية ضد فيورنتينا وقاد إمبولي للفوز بهدفين دون مقابل.

وعقب المباراة تحدث كابوتو مع شبكة سكاي سبورتس باكيا وقال: "أردت أن أقوم بإهداء خاص لابنتي صوفيا والتي وصلت لعمر 14 عاما".

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وتابع "عقب مباراة يوفنتوس يوم 22 مايو الماضي مررنا بفترة صعبة ودخلت ابنتي المستشفى لمدة 50 يوما بسبب مشكلة صعبة ولكن لحسن الحظ تجاوزناها".

وأضاف "لقد فكرت في اعتزال كرة القدم ولكن الآن أستطيع أن أقول إن الموقف الصعب قد مر وهي بخير وأريد أن أشكر جميع الأطباء الذين كانوا قريبين مني".

كابوتو صاحب الـ 36 عاما انضم في بداية الموسم إلى إمبولي قادما من سامبدوريا بعد أن قضى موسم في صفوفه على سبيل الإعارة.

وسبق لكابوتو وأن خاض مباراتين بقميص منتخب إيطاليا وسجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

الدوري الإيطالي إمبولي فرانشيسكو كابوتو
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