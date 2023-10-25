أنشيلوتي: لا داعي للقلق بشأن بيلينجهام.. وأعرف من سيلعب ضد برشلونة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حجم إصابة نجمه فريقه، الإنجليزي جود بيلينجهام.

وغادر بيلينجهام مباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا وحل لوكاس فاسكيز بدلا منه في الدقيقة 89.

وقال أنشيلوتي عبر بي إن سبورتس: "جود بيلينجهام سيلعب الكلاسيكو، يعاني من انزعاج بسيط فقط، ولا يوجد شيء خطير".

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وأضاف "أعرف من سيلعب ضد برشلونة، الأمر واضح بالنسبة لي. أردت إراحة بعض اللاعبين الليلة مثل ألابا"

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم السبت المقبل ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وأتم "رودريجو لاعب موهوب للغاية وعلينا أن نساعده ونعتني به عندما لا يكون في مستواه المعهود".

وفاز ريال مدريد على سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل رودريجو وجود بيلينجهام هدفي ريال مدريد فيما أحرز ألفارو ديالو هدف براجا الوحيد في المباراة التي أقيمت بالبرتغال.

يلينجهام سجل للمباراة الثالث على التوالي بعدما سجل في شباك يونيون برلين ونابولي بالجولتين الماضيتين.

وفي المجموعة ذاتها فاز نابولي على يونيون برلين بهدف دون رد سجله جياكومو راسبادوري.

ريال مدريد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بالعلامة الكاملة، يليه نابولي برصيد 6 نقاط ثم براجا برصيد 3 نقاط ويليه يونيون برلين بدون نقاط.

ريال مدريد سبورتنج براجا جود بيلينجهام
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