أونانا بعد تصديه لركلة جزاء كوبنهاجن: لست بطلا بل ماجواير.. وليس لدي شك في قدرتنا على التأهل

لم يرغب أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد في وصف نفسه بالبطل عقب تصديه لركلة جزاء ساهمت في فوز فريقه بصعوبة على كوبنهاجن.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانتصر يونايتد على كوبنهاجن مساء أمس الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد بهدف دون رد سجله هاري ماجواير في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال أونانا عقب المباراة لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "الأمر لا يتعلق بي بل يتعلق بالنادي والفريق كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي لكن كان من المهم للغاية الفوز اليوم وعلينا المضي قدما".

وعن كيف فكر مع احتساب ركلة الجزاء على فريقه قال: "كنت فقط أحاول التحلي بالهدوء والتركيز وقررت أن أقفز ناحية اليسار".

أما عن وصفه بالبطل فقال الحارس الكاميروني: "لا أعتقد أنني البطل فالبطل اليوم هو هاري ماجواير الذي سجل هدف الفوز".

وأردف "أنا سعيد من أجل الانتصار وعلينا مواصلة العمل وأن نكون مستعدين".

وفي حديثه لشبكة "تي إن تي" الإنجليزية قال: "أعتقد أن هذا الفوز يعطينا الثقة قبل والآن نحن نستعد لملاقاة مانشستر وسنكون على أتم الاستعداد.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بتسع نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط ثم يونايتد بثلاث نقاط وأخيرا كوبنهاجن بنقطة.

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