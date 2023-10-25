ماجواير وأونانا يخطفان انتصارا صعبا ليونايتد أمام كوبنهاجن

سجل هاري ماجواير هدفا وتصدى أندري أونانا لركلة جزاء في الوقت القاتل ليبقيا على حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل للدور التالي من دوري أبطال أوروبا قائمة.

وفاز يونايتد على منافسه كوبنهاجن بهدف دون رد في ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء في ثالث جولات دوري الأبطال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل هاري ماجواير هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل كوبنهاجن على ركلة جزاء سددها جوردان لارسون لكن أندي أونانا تصدى له.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الدنمارك في الجولة الرابعة في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بتسع نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط ثم يونايتد بثلاث نقاط وأخيرا كوبنهاجن بنقطة.

وفي المجموعة الرابعة خسر بنفيكا في ملعبه النور من ريال سوسيداد بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد برايس مينديز في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة يتصدر سوسيداد المجموعة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان يليهما سالزبورج بثلاث نقاط وأخيرا بنفيكا رابعا بدون أي نقطة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبي كوبنهاجن وكاد ديوجو جونسالفيز يسجل هدفا لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى يونايتد.

وسدد إلياس عاشوري كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وتصدى أونانا لتسديدة قوية من لوكاس ليراجير ليحرم كوبنهاجن من التقدم.

وطلب راسموس هويلوند الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسدد كريستيان إريكسن كرة زاحفة لكن حارس كوبنهاجن تألق وتصدى له.

وأرسل إريكسن عرضية قابلها ماجواير برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

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وكاد أليخاندرو جارناتشو يضاعف النتيجة إثر انفراد تام لكنه فشل في الركض بالكرة لتبعد عنه ويمسكها الحارس.

وتسبب مكتوميناي في حصول كوبنهاجن على ركلة جزاء لتدخله بتهور ورفع قدمه على رأس لاعب الفريق الدنماركي.

لكن أونانا تصدى لركلة جزاء من جوردان ليفوز يونايتد بالمباراة ويحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

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