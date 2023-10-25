الزمالك يدعو مجلس إدارة الأهلي لزيارة النادي.. والشكر على التهنئة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

حسين لبيب - محمود الخطيب

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدعوة لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل زيارة القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد تلقى تهنئة من مجلس إدارة الأهلي بخصوص فوز مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في انتخابات النادي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

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"تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادي الأهلي بتولي المسؤولية".

"وعبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة ووجه الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وقام بدعوته لزيارة مقر الزمالك".

"ويأتي ذلك تأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح الرياضة المصرية".

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس الزمالك على حساب فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك عن فوز أفراد القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب بجميع المناصب.

وتفوق هشام نصر على هاني العتال في منصب نائب الرئيس الذي شهد المنافسة الأقوى والأصعب في الانتخابات.

وحصد هشام نصر 9480 صوتا، بفارق 440 صوتا فقط عن هاني العتال الذي حصد 9040.

وفاز حسام المندوه الحسيني بمنصب أمين الصندوق، بعد الجدل الذي أثير حول شرعية وجوده في الانتخابات.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

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