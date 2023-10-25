لا جديد يذكر.. بيلينجهام يسجل وريال مدريد يحصد العلامة الكاملة

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام يحتفل بهدفه في سبورتنج براجا

واصل جود بيلينجهام التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل رودريجو وجود بيلينجهام هدفي ريال مدريد فيما أحرز ألفارو ديالو هدف براجا الوحيد في المباراة التي أقيمت بالبرتغال.

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بيلينجهام سجل للمباراة الثالث على التوالي بعدما سجل في شباك يونيون برلين ونابولي بالجولتين الماضيتين.

وفي المجموعة ذاتها فاز نابولي على يونيون برلين بهدف دون رد سجله جياكومو راسبادوري.

ريال مدريد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بالعلامة الكاملة، يليه نابولي برصيد 6 نقاط ثم براجا برصيد 3 نقاط ويليه يونيون برلين بدون نقاط.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد الهجوم مبكرا عن طريق فينيسيوس جونيور الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة أمام المرمى ولكن شتتها سيكو نياكاتي.

وعاد فينيسيوس جونيور واستلم الكرة على يسار منطقة الجزاء ثم راوغ المدافع سردار ساتشي ومرر الكرة للاعب رودريجو سيلفا أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة من على القائم الأول لتمر داخل الشباك عند الدقيقة 16.

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وأطلق جود بيلينجهام تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماتيوس لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

وعاد جود بيلينجهام وأطلق تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك في الدقيقة 62.

دقيقة واحدة فقط وأطلق ألفارو ديالو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار كيبا لداخل الشباك في الدقيقة 63 ليقلص الفارق.

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وحاول سبورتنج براجا تسجيل هدف التعادل لكن محاولاته لم يُكتب لها النجاح ليحصد ريال مدريد 3 نقاط جديدة.

في المقابل أهدى جياكومو راسبادوري فريقه نابولي 3 نقاط ثمينة بعدما سجل هدف الفوز على يونيون برلين.

وسجل راسبادوري هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 65 في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الألمانية.

ريال مدريد نابولي دوري أبطال أوروبا جود بيلينجهام
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