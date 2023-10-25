أرسنال يهزم إشبيلية ويصعد إلى قمة المجموعة بعد تعادل لانس وأيندهوفن

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

أرسنال

حقق أرسنال الفوز على إشبيلية خارج ملعبه ليصعد إلى قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب أرسنال على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الثالث.

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وتعادل لانس الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل منهما.

ليصبح رصيد لانس 5 نقاط في المركز الثاني، بينما أيندهوفن وصل رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

وافتتح أرسنال التسجيل مع نهاية الشوط الأول عن طريق جابرييل مارتينلي في الدقيقة 49 بعد مراوغة حارس المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني نجح جابريل جيسوس في تسجيل ثاني الأهداف بالدقيقة 53 بعد تسديدها في أقصى الزاوية اليمنى.

وقلص نيمانيا جوديلي النتيجة بهدف بالرأس من ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وأعاد جوديلي حظوظ إشبيلية من جديد بعد الهدف الأول في رد سريع على هدف جيسوس.

ولكن حافظ أرسنال على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام إشبيلية في الجولة الرابعة والتي ستقام على ملعب الإمارات يوم 8 نوفمبر المقبل.

أما لانس فيحل ضيفا على أيندهوفن ضمن منافسات نفس الجولة.

أرسنال إشبيلية دوري أبطال أوروبا لانس
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