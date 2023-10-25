أرسنال يهزم إشبيلية ويصعد إلى قمة المجموعة بعد تعادل لانس وأيندهوفن
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 00:01
كتب : FilGoal
حقق أرسنال الفوز على إشبيلية خارج ملعبه ليصعد إلى قمة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وتغلب أرسنال على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الثالث.
وتعادل لانس الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل منهما.
ليصبح رصيد لانس 5 نقاط في المركز الثاني، بينما أيندهوفن وصل رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
وافتتح أرسنال التسجيل مع نهاية الشوط الأول عن طريق جابرييل مارتينلي في الدقيقة 49 بعد مراوغة حارس المرمى.
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مارتينيلي يمنح أرسنال التقدم #دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/5HYJ1nTKXf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
ومع بداية الشوط الثاني نجح جابريل جيسوس في تسجيل ثاني الأهداف بالدقيقة 53 بعد تسديدها في أقصى الزاوية اليمنى.
وقلص نيمانيا جوديلي النتيجة بهدف بالرأس من ركلة ركنية في الدقيقة 58.
وأعاد جوديلي حظوظ إشبيلية من جديد بعد الهدف الأول في رد سريع على هدف جيسوس.
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جيسوس يضاعف النتيجة لأرسنال بتسديدة قوية#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/MXN52da9Pg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023
ولكن حافظ أرسنال على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.
ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام إشبيلية في الجولة الرابعة والتي ستقام على ملعب الإمارات يوم 8 نوفمبر المقبل.
أما لانس فيحل ضيفا على أيندهوفن ضمن منافسات نفس الجولة.