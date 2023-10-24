دعما لمصابي غزة.. مزاد خيري على قميص موقع من جميع لاعبي الأهلي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

تضامن لاعبي الأهلي مع فلسطين

أعلنت هبة راشد المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية تبرع لاعبي الأهلي بقميص موقع من جميع اللاعبين لصالح علاج المصابين في غزة.

وأشارت هبة إلى أن ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ المزاد بمبلغ قيمته ألفين جنيه وارتفع إلى 10 آلاف في ربع ساعة.

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ووصل سعر قميص لاعبي الأهلي حتى الآن إلى 120 ألف جنيه مصري.

وينتهي المزاد على قميص الأهلي بتوقيع جميع اللاعبين غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

ويتعرض قطاع غزة لصف شديد بداية من 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق للاعبي الأهلي إعلان دعمهم وتضامنهم مع غزة وآخرها في مواجهتي سيمبا بالدوري الإفريقي.

الأهلي فلسطين غزة مؤسسة مرسال
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