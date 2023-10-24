بثنائية رونالدو - النصر يحبط ريمونتادا الدحيل في مباراة الأهداف السبعة

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل في شباك الدحيل

أحبط النصر ريمونتادا الدحيل القطري في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفاز النصر على الدحيل 4-3 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.

وسجل أهداف النصر: أندرسون تاليسكا وساديو ماني وكريستيانو رونالدو (هدفين)، فيما أحرز محمد إسماعيل والمعز علي ومايكل أولونجا أهداف الدحيل.

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النصر رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، يليه برسبوليس الإيراني (6 نقاط) فيما توقف رصيد الدحيل عند نقطة وحيدة متساويا مع استقلال دوشنبه صاحب المركز الأخير.

النصر حقق فوزه التاريخي الأول على الدحيل في دوري أبطال آسيا بعد 4 مباريات سابقها شهدت تفوق الفريق القطري مرتين وتعادلا في مرتين.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولة هجومية للنصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عبد الإله العمري برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد أعلى العارضة.

ومن هجمة منظمة من لاعبي النصر بمجموعة من التمريرات القصيرة على حدود منطقة الجزاء أنهاها أندرسون تاليسكا بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 26 مسجلا الهدف الأول.

وضاع هدف محقق للدحيل بتسديدة عن طريق فيليبي كوتينيو من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 53.

ورد النصر بعرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق سلطان الغنام استقبلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الدقيقة 56.

ومن تسديدة يسارية أكثر من رائعة عن طريق كريستيانو رونالدو من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء سجل النصر الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وقلص الدحيل الفارق بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ميشيل أولونجا إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إسماعيل محمد برأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 63.

وأشعل الدحيل المباراة بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء سددها المعز علي مباشرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 67 وقلص الفارق إلى هدف وحيد.

ونجح النصر في تسجيل الهدف الرابع بعد عرضية متقنة بشكل رائع من الجبهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى عند الدقيقة 81.

وأعاد أولونجا الإثارة إلى المباراة وسجل الهدف الثالث لنادي الدحيل القطري بتسديدة قوية عند الدقيقة 84 من المباراة.

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