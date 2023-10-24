كرة طائرة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بـ أورليا إيباتومبو

دعم فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة، صفوفه بمحترفة جديدة للموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع الفرنسية أورليا إيباتومبو لمدة موسم واحد وشاركات في التدريبات الجماعية.

وأوضح خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن أورليا تعتبر إضافة كبيرة للفريق والتعاقد معها في ضوء التدعيم بالعناصر المميزة.

وكان الأهلي قد تعاقد تاتيانا بوكا قائدة منتخب مونتينيجرو في سبتمبر الماضي.

وتبلغ تاتيانا من العمر 35 عاما وسبق لها اللعب في عدة أندية أوروبية والفوز بالعديد من البطولات.

وفاز فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري وكأس السوبر بينما خسر كأس مصر أمام الزمالك.