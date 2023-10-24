الصدارة في أمان.. بايرن يسقط جالاتا سراي بثلاثية

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - جالاتا سراي ضد بايرن ميونيخ

آمن بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بانتصاره على جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدف.

وحل بايرن ضيفا على جالاتا سراي لملاقاته في ملعب ترك تيليكوم آرينا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح كينجسلي كومان أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

وأدرك ماورو إيكاردي التعادل للفريق التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 73.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط.

ويأتي كوبنهاجن ثالثا وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة وسيلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

إنتر ميلان X سالزبورج

وفي ملعب جوسيبي مياتزا فاز إنتر ميلان على منافسه سالزبورج بهدفين لهدف ضمن حسابات المجموعة الرابعة.

افتتح أليكسيس سانشيز أهداف المباراة في الدقيقة 19.

وأدرك أوسكار جلوخ التعادل لسالزبورج في الدقيقة 57.

وسجل هاكان تشالهان أوجلو هدف انتصار النيراتزوري في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة يتصدر إنتر المجموعة بسبع نقاط يليه ريال سوسيداد بأربع نقاط ثم سالزبورج بثلاث نقاط وأخيرا بنفيكا بدون أي نقطة.

وسيلتقي سوسيداد مع بنفيكا في وقت لاحق من مساء اليوم.

بايرن ميونيخ إنتر ميلان جالاتا سراي أبطال أوروبا سالزبورج
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