الصدارة في أمان.. بايرن يسقط جالاتا سراي بثلاثية

آمن بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بانتصاره على جالاتا سراي بثلاثة أهداف لهدف.

وحل بايرن ضيفا على جالاتا سراي لملاقاته في ملعب ترك تيليكوم آرينا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح كينجسلي كومان أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

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وأدرك ماورو إيكاردي التعادل للفريق التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 73.

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وأضاف جمال موسيالا الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط.

ويأتي كوبنهاجن ثالثا وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة وسيلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء.

إنتر ميلان X سالزبورج

وفي ملعب جوسيبي مياتزا فاز إنتر ميلان على منافسه سالزبورج بهدفين لهدف ضمن حسابات المجموعة الرابعة.

افتتح أليكسيس سانشيز أهداف المباراة في الدقيقة 19.

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أليكسيس سانشيز يسجل هدف التقدم لإنتر ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/rhwOMGrKtW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2023

وأدرك أوسكار جلوخ التعادل لسالزبورج في الدقيقة 57.

وسجل هاكان تشالهان أوجلو هدف انتصار النيراتزوري في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة يتصدر إنتر المجموعة بسبع نقاط يليه ريال سوسيداد بأربع نقاط ثم سالزبورج بثلاث نقاط وأخيرا بنفيكا بدون أي نقطة.

وسيلتقي سوسيداد مع بنفيكا في وقت لاحق من مساء اليوم.