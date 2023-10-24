دوري المحترفين - 3 انتصارات وتعادل سلبي في ختام الجولة الخامسة

أقيمت اليوم 4 مباريات ضمن ختام الجولة الخامسة من منافسات دوري المحترفين.

وانتهت نتائج 3 مباريات بالانتصار، فيما حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة وحيدة.

وانتصر بروكسي على راية بهدفين مقابل هدف ،سجل عمار شرف الدين وحسام بركات لبروكسي ، فيما أحرز أحمد مصطفى "لا لا" هدف راية.

وفاز القناة على جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد شرقية، و انتصر أبو قير للأسمدة على "وي" بهدفين مقابل هدف، إذ سجل أبراهيم جلال ومحمد مجدي للنادي السكندري، فيما أحرز عاشور شيكا هدف "وي".

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة السكة الحديد أمام وادي دجلة.

نتائج مباريات اليوم من الجولة الرابعة بدوري المحترفين المصري ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/A538mKeOnB — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2023

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة كاملة كالتالي:

حرس الحدود 1-1 أسوان

النجوم2 _ 1لافيينا

التعدين 2_1 طنطا

بتروجت2 _1 المقاصة

دكرنس 2_0 بترول اسيوط

غزل المحلة 1-1 مكادي

المصرية للاتصالات 1-2 أبو قير للأسمدة

بروكسي2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة.