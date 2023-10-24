تشكيل أبطال أوروبا – جورجينيو أساسي مع أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 21:00
كتب : FilGoal
ويحل أرسنال ضيفا على إشبيلية لملاقاته في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
في الدفاع: تومياسو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت
في الوسط: جورجينيو- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا
ويجلس محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر على مقاعد البدلاء.
ويتصدر لانس ترتيب المجموعة بأربع نقاط يليه أرسنال بثلاث نقاط ثم إشبيلية بنقطتين وأخيرا أيندهوفن بنقطة وحيدة.
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