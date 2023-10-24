تشكيل أبطال أوروبا – جورجينيو أساسي مع أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال

ويحل أرسنال ضيفا على إشبيلية لملاقاته في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

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في الدفاع: تومياسو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت

في الوسط: جورجينيو- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر على مقاعد البدلاء.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة بأربع نقاط يليه أرسنال بثلاث نقاط ثم إشبيلية بنقطتين وأخيرا أيندهوفن بنقطة وحيدة.

أرسنال إشبيلية جورجينيو أبطال أوروبا
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