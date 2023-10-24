تشكيل أبطال أوروبا – جورجينيو أساسي مع أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على مقاعد البدلاء

ويحل أرسنال ضيفا على إشبيلية لملاقاته في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: تومياسو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت

في الوسط: جورجينيو- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر على مقاعد البدلاء.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة بأربع نقاط يليه أرسنال بثلاث نقاط ثم إشبيلية بنقطتين وأخيرا أيندهوفن بنقطة وحيدة.