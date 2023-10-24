خبر في الجول – تحديد موعد أول اجتماع رسمي لمجلس الزمالك

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، موعد أول اجتماع رسمي للإدارة.

وعقد أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد، جلسة ودية اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس بعض الملفات الخاصة بالنادي، بجانب توزيع بعض الاختصاصات والمهام العاجلة.

وحسبما علم FilGoal.com فقد حدد المجلس يوم الثلاثاء المقبل، لعقد أول اجتماع رسمي للإدارة.



















































































































كان مجلس إدارة الزمالك الجديد قد نجح في الانتخابات يوم الجمعة الماضي برئاسة حسين لبيب، وبقائمته الكاملة.

وتسلم المجلس الجديد نادي الزمالك في محضر رسمي مساء أمس الاثنين من قبل اللجنة المعينة برئاسة عماد عبد العزيز، والتي أشرفت على الانتخابات.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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