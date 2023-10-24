تشكيل أبطال أوروبا – عودة ريجيليون وفاران ضد كوبنهاجن

عاد سيرجيو ريجيليون من إصابته ويشارك رافائيل فاران أساسيا لأول مرة منذ شفائه وذلك مع مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.

ويستضيف يونايتد منافسه كوبنهاجن في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- رافائيل فاران- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سفيان أمرابط- برونو فيرنانديز- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أنتوني

ويتصدر بايرن المجموعة بست نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط ثم كوبنهاجن بنقطة وحيدة وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة.