انتهت في أبطال آسيا - النصر (4) - (3) الدحيل.. فوز تاريخي

يستضيف النصر نظيره الدحيل القطري على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

ويقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال مواجهة الدحيل.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر أمام الدحيل في دوري ابطال آسيا.

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نهاية المباراة

ق84 أولونجا يسجل الهدف الثالث لنادي الدحيل ويشعل الدقائق الأخيرة

ق81 رونالدو يسجل الهدف الرابع بتسديدة قوية على الطائر

ق67 المعز علي يسجل الهدف الثاني لنادي الدحيل بعد تمريرة كوتينيو

ق65 إسماعيل محمد يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لنادي الدحيل

ق62 رونالدو يسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى

ق56 ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لنادي النصر

ق52 عرضية خطيرة من أولونجا في اتجاه كوتينيو الذي سدد في القائم

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة عن طريق المعز علي لاعب الدحيل من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس نواف العقيدي بثبات.

ق24 إيمريك لابورت يبعد عرضية خطيرة من فيليبي كوتينيو

ق22 أندرسون تاليسكا يسجل الهدف الأول لنادي النصر بعد تمريرة رونالدو

ق13 انطلاقة خطيرة من فيليبي كوتينيو لاعب الدحيل لكن تسديدته القوية تمر بجوار مرمى النصر

انطلاق المباراة